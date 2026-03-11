В Ростове допрашивают свидетеля со стороны потерпевшего в деле донских экс-чиновников

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону продолжился допрос свидетеля со стороны потерпевшего по уголовному делу двоих бывших заместителей губернатора Ростовской области — Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой и бизнесмена Вадима Ванеева. Речь идет о специалисте-эксперте правового управления при правительстве региона Елене Венецкой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Предыдущее судебное заседание, 4 марта, было прервано из-за ухудшения состояния здоровья одного из фигурантов — Виктора Гончарова. Его госпитализировали из зала суда. На этом же заседании Константин Рачаловский, Ольга Горбанева и Вадим Ванеев частично признали свою вину.

Процесс по делу о незаконной выдаче судбсидий «Евродону» начался в январе. Бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, восемь лет назад чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон», которая занималась в регионе производством индейки и утки. Однако финансовое положение компании не позволяло получать такие меры поддержки. По оценкам следователей, сумма нанесенного бюджету ущерба превышает 155 млн руб.

Мария Хоперская