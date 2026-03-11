Лыжница Анастасия Багиян стала двукратной чемпионкой итальянской Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото Паралимпиады в Италии в гонке с раздельным стартом на 10 км. Это вторая для 24-летней спортсменки медаль высшей пробы на нынешних Играх.

Российская лыжница Анастасия Багиян (справа) и ее ведущий Сергей Синякин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Российская лыжница Анастасия Багиян (справа) и ее ведущий Сергей Синякин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Победительница преодолела дистанцию за 33 минуты 42,4 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Второе место заняла чешка Симона Бубенчикова (36 минут 20,8 секунды). Третье — Леони Мария Вальтер (36.36,7).

Багиян принесла сборной России четвертое золото Паралимпиады. На счету отечественной команды также две бронзовые награды. В медальном зачете она занимает четвертое место. Лидируют в нем китайские спортсмены, принесшие своей стране 25 наград (9 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых).

Арнольд Кабанов