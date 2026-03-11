Politico: Пентагон сократил штат отделов по минимизации гражданских жертв

Военный министр США Пит Хегсет в прошлом году сократил большинство сотрудников подразделений, отвечающих за снижение жертв среди гражданского населения во время военных конфликтов. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что эти подразделения могли бы расследовать такие инциденты, как удар по школе для девочек в Иране, к которому, по предварительным данным американских следователей, причастны США. По информации источников, штат Центра передового опыта по защите гражданского населения в Пентагоне сократили более чем в пять раз — с 200 до менее чем 40 сотрудников. Еще одна группа, занимающаяся предотвращением смертей мирного населения, в том числе на Ближнем Востоке, была сокращена с десяти сотрудников до одного.

Politico отмечает, что из-за значительных сокращений штата эти подразделения стали «почти неработоспособными» и это может существенно снизить возможности американских вооруженных сил минимизировать потери среди мирного населения.

«Тот факт, что наш министр обороны, наш глава Центрального командования не могут сказать, сбрасывали ли они бомбу в этом месте, невероятно и недопустимо»,— цитирует издание Уэса Брайанта, который до прошлого года возглавлял подразделение по оценке негативного воздействия военных действий на мирное население. «Министерство лишило финансирования критически важные направления по защите гражданского населения в тот момент, когда это крайне необходимо»,— считает Анни Шиль, директор по работе в США правозащитной организации «Центр по защите гражданского населения в конфликтах».

Яна Рождественская