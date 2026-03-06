Reuters: расследование указывает на причастность США к атаке на школу в Иране

Американские военные следователи предварительно считают вероятным причастность сил США к удару по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Иране. Как сообщили Reuters, два неназванных американских чиновника, расследование произошедшего еще не завершено.

Собеседники Reuters не исключили, что новые доказательства могут указать на невиновность США или укажут «на другую сторону». Когда планируется завершить расследование, агентству не сообщили.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. В этот же день ракетному удару подверглась школа «Шаджаре Тайебе». Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что в результате удара погибли 150 учениц.

Американские и израильские военные заявили, что проверяют информацию об ударе по школе. «Мы, конечно, никогда не наносим удары по гражданским объектам. Но мы изучаем этот вопрос и проводим расследование»,— заявил глава Пентагона Пит Хегсет 4 марта.

Лусине Баласян