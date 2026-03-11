ТАСС: Сирия открыла воздушное пространство для рейсов из аэропорта Дамаска

Авиационные власти Сирии открыли воздушное пространство страны для гражданских рейсов из международного аэропорта Дамаска. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Собеседник агентства напомнил, что после начала военной операции США и Израиля против Ирана сирийское воздушное пространство было закрыто полностью. Позднее полеты возобновились через международный аэропорт Алеппо, где определили три воздушных коридора: два — в направлении турецкой границы и один — к Средиземному морю, до района под контролем Никосии. Аэропорт Дамаска оставался закрытым.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Тегеран нанес ответные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Несколько государств региона отменили авиарейсы и временно закрыли воздушное пространство.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».