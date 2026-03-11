Израиль и США атаковали Иран. Двенадцатый день
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
В ночь на 11 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале очередной серии ударов по территории Израиля и американским авиабазам в странах Ближнего Востока. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила о новых ударах по Тегерану. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».
12:34. Песков: Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана.
12:24. Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
12:14. Иранских футболисток, попросивших убежища в Австралии, вывезли из безопасного места после того, как одна из участниц команды передумала и раскрыла его местонахождение иранскому посольству. Об этом сообщают AFP и ESPN. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Женщины на выданье».
12:10. Около десяти нефтяных танкеров проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
11:47. Россия оказалась в числе главных бенефициаров эскалации на Ближнем Востоке, сообщает испанская газета El Pais. Страна получает сверхдоходы от нефти и временное ослабление санкций.
11:07. Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта, там осталось несколько тысяч человек, сообщили в АТОР. На Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде все еще находятся около 5 тыс. российских туристов.
11:00. КСИР объявил, что нанес по объектам США и Израиля «самый мощный» удар с начала военной операции, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Согласно заявлению КСИР, удары длились более 3 часов с непрерывным запуском ракет.
10:56. Иранские вооруженные силы скорректировали тактику по мере продолжения совместной военной операции США и Израиля, сообщили газете The New York Times американские военные чиновники. По оценке экспертов, иранские вооруженные силы нацеливаются на уязвимые элементы обороны США в регионе — перехватчики и системы ПВО, предназначенные для защиты военных баз.
10:44. С 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, Тегеран транспортировал не менее 11,7 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, сообщил телеканалу CNBC сообщил соучредитель платформы TankerTrackers Самир Мадани.
10:44. Четыре человека пострадали в результате падения двух БПЛА в районе аэропорта Дубая, сообщили власти.
10:35. Контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж не пострадал — Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). ЧП случилось в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы (ОАЭ).
10:24. Выехать из Катара, где закрыто воздушное пространство, можно через наземный маршрут через Саудовскую Аравию с вылетом из Эр-Рияда, Даммама, Джидды или ОАЭ, сообщили в посольстве РФ.
10:12. Туристическая отрасль Ближнего Востока теряет до $600 млн в день из-за конфликта вокруг Ирана — Financial Times.
9:43. Власти США недооценили оборонные возможности Ирана и его влияние на энергорынок, сообщает The New York Times. Также администрация США не предполагала, что власти Ирана ограничат судоходство через Ормузский пролив.
9:23. МИД Северной Кореи опубликовал заявление, в котором осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. В нем же КНДР поддержала назначение нового верховного лидера Ирана.
Столица Ирана Тегеран вновь подверглась ударам со стороны США и Израиля (11 марта 2026 года)
Фото: Social Media / Reuters
9:04. Минобороны Саудовской Аравии заявило, что с начала ночи силы ПВО перехватили шесть баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Над территорией страны сбиты пять иранских беспилотников.
9:03. Al Mayadeen: Тегеран отказывается от любых переговоров, пока не получит от Вашингтона гарантии.
9:01. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении иранских военно-морских судов в районе Ормузского пролива. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении 10 минных заградителей в проливе.
8:59. ВМС США отказывают судоходным компаниям в сопровождении судов через Ормузский пролив, объясняя это высоким уровнем угрозы, пишет Reuters.
8:59. Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу Аишат-Баккар в центральной части Бейрута, сообщает служба гражданской обороны Ливана.
8:58. США запросили у Румынии разрешения на размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны для их дальнейшего участия в конфликте на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.
8:58. Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи призвал страны Персидского залива указать убежища военнослужащих США и Израиля.