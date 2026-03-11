Израиль и США атаковали Иран. Двенадцатый день

В ночь на 11 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале очередной серии ударов по территории Израиля и американским авиабазам в странах Ближнего Востока. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила о новых ударах по Тегерану. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:34. Песков: Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана.

12:24. Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

12:14. Иранских футболисток, попросивших убежища в Австралии, вывезли из безопасного места после того, как одна из участниц команды передумала и раскрыла его местонахождение иранскому посольству. Об этом сообщают AFP и ESPN. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Женщины на выданье».

12:10. Около десяти нефтяных танкеров проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

11:47. Россия оказалась в числе главных бенефициаров эскалации на Ближнем Востоке, сообщает испанская газета El Pais. Страна получает сверхдоходы от нефти и временное ослабление санкций.

11:07. Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта, там осталось несколько тысяч человек, сообщили в АТОР. На Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде все еще находятся около 5 тыс. российских туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия ударов Израиля по Бейруту, Ливан Фото: Hussein Malla / AP Разрушенная квартира после ударов в Бейруте, Ливан Фото: Hussein Malla / AP Следующая фотография 1 / 2 Последствия ударов Израиля по Бейруту, Ливан Фото: Hussein Malla / AP Разрушенная квартира после ударов в Бейруте, Ливан Фото: Hussein Malla / AP

11:00. КСИР объявил, что нанес по объектам США и Израиля «самый мощный» удар с начала военной операции, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Согласно заявлению КСИР, удары длились более 3 часов с непрерывным запуском ракет.

10:56. Иранские вооруженные силы скорректировали тактику по мере продолжения совместной военной операции США и Израиля, сообщили газете The New York Times американские военные чиновники. По оценке экспертов, иранские вооруженные силы нацеливаются на уязвимые элементы обороны США в регионе — перехватчики и системы ПВО, предназначенные для защиты военных баз.

10:44. С 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, Тегеран транспортировал не менее 11,7 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, сообщил телеканалу CNBC сообщил соучредитель платформы TankerTrackers Самир Мадани.

10:44. Четыре человека пострадали в результате падения двух БПЛА в районе аэропорта Дубая, сообщили власти.

10:35. Контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж не пострадал — Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). ЧП случилось в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы (ОАЭ).

10:24. Выехать из Катара, где закрыто воздушное пространство, можно через наземный маршрут через Саудовскую Аравию с вылетом из Эр-Рияда, Даммама, Джидды или ОАЭ, сообщили в посольстве РФ.

10:12. Туристическая отрасль Ближнего Востока теряет до $600 млн в день из-за конфликта вокруг Ирана — Financial Times.

9:43. Власти США недооценили оборонные возможности Ирана и его влияние на энергорынок, сообщает The New York Times. Также администрация США не предполагала, что власти Ирана ограничат судоходство через Ормузский пролив.

9:23. МИД Северной Кореи опубликовал заявление, в котором осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. В нем же КНДР поддержала назначение нового верховного лидера Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столица Ирана Тегеран вновь подверглась ударам со стороны США и Израиля (11 марта 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters Столица Ирана Тегеран вновь подверглась ударам со стороны США и Израиля (11 марта 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters

9:04. Минобороны Саудовской Аравии заявило, что с начала ночи силы ПВО перехватили шесть баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Над территорией страны сбиты пять иранских беспилотников.

9:03. Al Mayadeen: Тегеран отказывается от любых переговоров, пока не получит от Вашингтона гарантии.

9:01. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении иранских военно-морских судов в районе Ормузского пролива. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении 10 минных заградителей в проливе.

8:59. ВМС США отказывают судоходным компаниям в сопровождении судов через Ормузский пролив, объясняя это высоким уровнем угрозы, пишет Reuters.

8:59. Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу Аишат-Баккар в центральной части Бейрута, сообщает служба гражданской обороны Ливана.

8:58. США запросили у Румынии разрешения на размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны для их дальнейшего участия в конфликте на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

8:58. Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи призвал страны Персидского залива указать убежища военнослужащих США и Израиля.