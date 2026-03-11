Покупательская активность в сегменте кофе на Кубани сократилась на 9%

Покупательская активность в сегменте кофе навынос в России в начале 2026 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Краснодарском крае падение оказалось более заметным и составило 9%. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса «Чек Индекс», которые приводит «БФМ Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации аналитиков, медианный чек на горячий кофе навынос в январе—феврале 2026 года по стране достиг 233 руб., что на 8% выше показателя годом ранее. В Краснодарском крае медианная стоимость напитка составила 261 руб., увеличившись на 6% в годовом выражении.

Как пояснил директор по маркетингу и коммуникациям платформы «ОФД» Леонид Симаков, сокращение числа покупок связано с рядом факторов. В частности, на динамику повлияли погодные условия и снижение трафика в заведениях общественного питания в начале года.

Кроме того, часть потребителей переориентируется на альтернативные форматы — автоматы самообслуживания или приготовление кофе дома. По словам господина Симакова, отдельные участники рынка также покидают сегмент, не выдерживая усиливающейся конкуренции.

Вячеслав Рыжков