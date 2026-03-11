Сборная Ирана не будет участвовать в чемпионате мира по футболу в США

Сборная Ирана «не имеет права» в сложившихся обстоятельствах принимать участие в чемпионате мира по футболу. Об этом в телевизионном интервью, на которое ссылается газета De Telegraaf, сообщил министр спорта и молодежи Исламской Республики Ахмад Доньямали.

«Поскольку это коррумпированное правительство (Соединенных Штатов — ''Ъ'') убило нашего лидера, ни при каких обстоятельствах у нас нет права участвовать в чемпионате мира по футболу», — приводит слова министра издание.

«Нам пришлось пережить две войны, и тысячи наших людей погибли, — добавил господин Доньямали. — Поэтому участие для нас абсолютно исключено».

Ранее о том, что сборная Ирана рассматривает возможность сняться с мирового первенства, писала газета Marca. 10 марта глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил в социальных сетях, что встречался с президентом США Дональдом Трампом, и тот заявил, что «иранскую команду ждут на турнире».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка группового этапа уже прошла. Сборная Ирана попала в группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Как ее отказ повлияет на распределение квот, пока неизвестно.

Арнольд Кабанов