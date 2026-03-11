Британская партия Reform UK готова привлечь MI5 к отбору кандидатов

Британская правая партия Reform UK «крайне заинтересована с точки зрения национальной безопасности» в привлечении службы контрразведки MI5 к отбору кандидатов на выборы. Об этом в партии сообщили изданию Politico.

По данным издания, в феврале текущего года на встрече с представителями британских политических партий глава MI5 Кен Маккаллум заявил, что спецслужба готова помогать им с проверкой кандидатов, участвующих в выборах. Речь идет о проверке того, не сотрудничают ли они с иностранными разведками. Politico обратилось с вопросом о том, собираются ли они принять предложение MI5, ко всем основным британским партиям. В Лейбористской, Консервативной, Зеленой и Либерально-демократической партиях отказались отвечать на этот вопрос.

Только в Reform UK заявили, что заинтересованы в таком сотрудничестве, если это предложение действительно будет реализовано. «Мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить иностранное вмешательство в нашу политику»,— заявили в пресс-службе партии.

В начале марта британская полиция арестовала по подозрению в шпионаже в пользу Китая Дэвида Тейлора — мужа члена парламента от Лейбористской партии Джоани Рид. Вместе с ним были арестованы еще два человека, которые ранее сотрудничали с этой партией. В ноябре 2025-го британский суд приговорил бывшего главу отделения Reform UK в Уэльсе Нейтана Гилла к десяти с половиной годам тюрьмы за получение взяток за пророссийские заявления.

Яна Рождественская