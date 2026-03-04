В Британии по подозрению в шпионаже на КНР арестовали мужа члена парламента

Скотленд-ярд сообщил об аресте трех человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. В заявлении полиции их имена не сообщаются, однако британские СМИ, в том числе The Guardian и BBC, написали, что один из арестованных — Дэвид Тейлор, муж члена парламента от Лейбористской партии Джоани Рид.

После того, как один из парламентариев-консерваторов поднял этот вопрос, госпожа Рид подтвердила, что ее муж был арестован. При этом она заявила: «Я никогда не видела чего-либо, что заставило бы меня подозревать, что мой муж нарушил закон». Госпожа Рид отметила, что не участвует в бизнесе мужа, никогда не бывала в Китае и не выступала в Палате общин по каким-либо темам, связанным с этой страной.

В заявлении полиции говорится, что арестованных подозревают в «содействии работе зарубежной разведки». Подробности не сообщаются. СМИ пишут, что это часть более широкого расследования шпионажа в пользу Китая.

Яна Рождественская