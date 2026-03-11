На Дону доля отказов по кредитам выросла на 3,9%

В Ростовской области в феврале текущего года доля отказов по розничным кредитам увеличилась на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, в регионе было обработано 82,1 тыс. заявок на розничные кредиты. Ростовская область занимает 14 место в топ-30 регионов по доле отказов.

«В конце 2025 – начале 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне – менее 20%. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску»,— уточняется в сообщении. Вместе с тем, банки конкурируют за заемщиков с высоким уровнем кредитного рейтинга, и по ним доля отказов составляет 52%.

Наталья Шинкарева