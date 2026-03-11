В Шахтах при пожаре пострадал 76-летний пенсионер

В Шахтах при пожаре в пятиэтажном доме пострадал 76-летний пенсионер. ЧП случилось 10 марта на улице Достоевского, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В квартире на первом этаже загорелись домашние вещи из-за оставленной без присмотра свечи. Пламя охватило 50 кв.м. Пенсионера эвакуировали через окно, а затем передали бригаде скорой помощи. Его супруга успела выйти из горящей квартиры сама.

На место выезжали 15 человек и шесть спецмашин.

Мария Хоперская