Путин обсудил с президентом ОАЭ прекращение эскалации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В разговоре российский лидер обратил внимание коллеги на необходимость прекращения эскалации на Ближнем Востоке и поблагодарил его за помощь и поддержку, которые власти ОАЭ оказывают российским гражданам.

«Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран»,— сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что Владимир Путин «выразил особую признательность Президенту ОАЭ за оказываемую помощь и поддержку многочисленным российским гражданам, находящимся на территории Эмиратов».

Господин Путин также поздравил своего коллегу с 65-летием и отметил его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в Абу-Даби, Дубае и Рас-эль-Хайме. Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено.

Анастасия Домбицкая