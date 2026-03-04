Путешественники ищут путь домой

Авиакомпании Flydubai и «Уральские авиалинии» приступили к вывозу туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Так, 3 марта рейсами FlyDubai в Екатеринбург вернулись порядка 280 туристов, 4 марта «Уральские авиалинии» привезли еще более 200 человек. Представители турфирм рассказали, что туроператоры начали аннулировать туры, которые были запланированы на апрель. Туристам, которые не смогли улететь, предлагают возврат средств или замену тура. По мнению экспертов, из-за ситуации на Ближнем Востоке туристический спрос будет переориентирован на страны Азии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из-за военных действий на Ближнем Востоке МИД и Минэкономразвития России рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туров и услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки. «В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора. Региональным органам власти в сфере туризма — в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов»,— следует из сообщения Минэкономразвития.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в страны Ближнего Востока.

По данным Российского союза туриндустрии, на момент начала конфликта Ирана, США и Израиля в ОАЭ находилось около 50 тыс. российских туристов. По данным Росавиации, на 18:00 (по местному времени) 4 марта почти 6 тыс. пассажиров на 34 рейсах перевезли российские и иностранные авиакомпании 2 и 3 марта. План на 4 марта — привезти в РФ еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах. По данным «Ъ», эвакуация российских туристов из региона может продлиться до двух недель.

Вывозные рейсы в Екатеринбург начали совершать с 3 марта авиакомпании FlyDubai, а затем и «Уральские авиалинии». Так, по данным аэропорта Кольцово, первый борт из Дубая приземлился в международном аэропорту Екатеринбурга в 6 утра 3 марта, а второй — днем. В общей сложности этими рейсами на Урал вернулись около 280 туристов.

Представители «Уральских авиалиний» утром 4 марта сообщили, что их первый вывозной рейс доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург. Это были пассажиры, которые не смогли вылететь из ОАЭ 28 февраля и 1 марта. Маршрут проходил через воздушное пространство Омана, Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан). В авиакомпании призвали пассажиров ответственно отнестись к расписанию рейсов из ОАЭ.

«К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда даже подтвердившие свои перелеты пассажиры не приезжают на рейс. Просим вас ответственно отнестись к ситуации, чтобы дать возможность улететь другим»,— прокомментировали в «Уральских авиалиниях».

Екатеринбурженка Елена, которая отдыхала с семьей в Дубае, должна была улететь в Екатеринбург 28 февраля, но смогла вернуться домой только 3 марта. На время ожидания вылета их перевезли в Шарджу. Оплату проживания и питания взял на себя туроператор. «Мы 28 февраля гуляли по Dubai Marina и услышали взрывы, потом мы ушли на пляж, и там уже было слышно, как сильно грохотало. Затем нас увезли в Шарджу, расселили по недорогим отелям — у нас был полный отель русских, в основном это были люди из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и Казани. Нас предупредили, что уведомление о вылете может прийти в любое время и надо быть наготове»,— рассказала «Ъ-Урал» туристка.

По ее словам, в аэропорту Дубая была давка из-за большого наплыва туристов.

Другая екатеринбурженка по имени Алена должна была вылететь в Дубай из Екатеринбурга вместе с мамой. Как она рассказала «Ъ-Урал», в турфирме им предложили оформить возврат денежных средств или купить другой тур. Деньги пообещали вернуть в течение 14 дней.

По словам директора екатеринбургского агентства «Туристико» Вероники Семиной, всем туристам пакетных туров, которые сейчас застряли в ОАЭ, предоставлены размещение и питание на время ожидания вылета. Их просят оставаться в отелях и не ехать в аэропорт без уведомления со стороны гида.

Что касается туристов, которые забронировали тур на ближайшие даты, то сейчас туроператоры снимают заявки без фактически понесенных расходов (ФПР — затраты, которые туроператор понес при исполнении обязательств по отмененной заявке. — «Ъ-Урал») с возможностью перебронировать тур на другое направление по цене сайта или с полным возвратом денежных средств.

«Если забронирован тур на более дальние даты, то на данный момент туристы могут аннулировать тур по условиям туроператора или ожидать актуальную информацию по вылету. Некоторые наши туристы аннулировали туры досрочно по условиям туроператора и уже перебронировались на другие направления», — рассказала Вероника Семина.

По словам представителей уральских турфирм, 4 марта туроператоры начали аннулировать уже и апрельские туры.

По данным гендиректора туркомпании «Маг-Тур» Ирины Сидиной, сейчас в страны Ближнего Востока нельзя будет забронировать тур даже на осень, и для бизнеса это «крайне тяжелая ситуация».

Эксперты отмечают, что туристический спрос может сместиться в сторону Юго-Восточной и Восточной Азии. Так, по данным Вероники Семиной, тур на двоих на остров Хайнань (Китай) на 11 ночей с вылетом в конце марта будет стоить от 232 тыс. руб., в Нячанг (Вьетнам) на девять ночей — от 229 тыс. руб., на Гоа (Индия) на 11 ночей — от 169 тыс. руб., на Пхукет на 10 ночей — от 220 тыс. руб., в Паттайю (Таиланд) на 12 ночей — от 187 тыс. руб., в Хургаду на 12 ночей – от 121 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх на девять ночей — от 121 тыс. руб.

Мария Игнатова