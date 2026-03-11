В Волгодонске следователи разбираются в обстоятельствах нарушения жилищных прав

В Волгодонске следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что многодетная семья жалуется на постоянный потоп в квартире из-за протекающей кровли. В квартире образовалась плесень, а также существует угроза короткого замыкания и пожара. Обращения в управляющую компанию результатов не дали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская