РЕН ТВ: к блогеру Блиновской подали новый иск на 42 млн рублей

Финансовый управляющий Мария Ознобихина попросила Арбитражный суд Москвы проверить несколько денежных переводов из дела о банкротстве блогера Елены Блиновской. Истец считает, что их могли сделать формально, и просит признать денежные переводы недействительными. Общая сумма переводов превысила 42 млн руб., сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожа Ознобихина также запросила проверку двух договоров займа между компанией «Ветер» и мужем блогера — Алексеем Блиновским. Договоры заключили в 2021-2022 годах. Общая сумма по ним достигла 660 млн руб.

В марте 2025 года Елену Блиновскую приговорили к пяти годам общего режима за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Суд установил, что блогер использовала схему дробления бизнеса, занизила полученные доходы и не заплатила налоги на более чем 900 млн руб. У осужденной изъяли имущество на 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор госпоже Блиновской до 4,5 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Марафон желаний" наконец-то исполнился».

Никита Черненко