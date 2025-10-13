«Марафон желаний» наконец-то исполнился

Мосгорсуд отказался дать отсрочку от исполнения приговора блогеру Елене Блиновской. Тем не менее вышестоящая инстанция уменьшила ей срок с пяти до четырех с половиной лет колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. При этом уже сейчас осужденная вправе ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, а также попросить суд заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Елену Блиновскую ждут колония и УДО

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поскольку основательница «Марафона желаний» в ходе процесса признала вину по всем вменяемым в вину статьям УК, в апелляции осужденная и ее адвокаты просили предоставить ей отсрочку на девять лет — до 2034 года, когда младшей, 5-летней, дочери исполнится 14 лет.

В апелляционных жалобах, которые зачитали судьи, защитники ссылались на то, что госпожа Блиновская полностью раскаялась в содеянном, а ее нахождение под стражей негативно отражается на состоянии и воспитании четверых детей: 5-летней дочери, 12-летних сыновей-двойняшек и 15-летнего сына.

По мнению адвокатов, суд лишь формально сослался на наличие смягчающих обстоятельств и назначил госпоже Блиновской чрезмерно суровое наказание за ненасильственное преступление, не приняв во внимание ее личность и состояние здоровья, а также тот факт, что ее супруг проходит службу в зоне СВО.

Обращаясь к тройке судей, адвокаты Наталия Сальникова, Булат Солтаханов и Андрей Плотников отмечали, что Верховный суд все чаще дает матерям малолетних детей отсрочки от исполнения наказания, даже если они были осуждены за особо тяжкие преступления.

«Отсрочка — это тренд, который в прошедший Год семьи только усилился»,— сказал господин Солтаханов. Он настаивал, что госпожа Блиновская «не занималась операционным управлением компаниями, не давала распоряжений о финансовых потоках и была сосредоточена исключительно на творческой и консультационной деятельности» после рождения младшей дочери. По словам защитника, всей хозяйственной и финансовой деятельностью занимался ее муж Алексей Блиновский, а также руководитель проектов Лилия Орленко.

Защита сочла излишним и осуждение госпожи Блиновской за отмывание преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и просила прекратить уголовное преследование в этой части.

Напомним, что Савеловский райсуд Москвы 3 марта этого года признал госпожу Блиновскую виновной в «уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 198 УК РФ), назначив за это штраф в 400 тыс. руб. и тут же освободив фигурантку от его уплаты за истечением срока давности. За легализацию преступных доходов в особо крупном размере блогер получила четыре года колонии со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей — три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Как установил суд, несмотря на то что в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, она «в целях получения налоговой экономии» решила использовать упрощенную систему налогообложения. Для этого подсудимая раздробила бизнес, «распылив» средства на почти два десятка фирм и три ИП.

Недоимки в бюджет составили 906,6 млн руб. После чего фигурантка, как указал суд, отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив со взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок. Кроме того, она совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания денег.

Дело в отношении мужа госпожи Блиновской Алексея Блиновского, обвиняемого в пособничестве в совершении женой преступлений, приостановили в связи с тем, что он по окончании следствия ушел на СВО.

Пока продолжался уголовный процесс, Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года по заявлению госпожи Блиновской признал ее банкротом. По приговору Савеловского суда имущество семьи конфисковали. Также суд удовлетворил иск прокуратуры к госпоже Блиновской о возмещении 587,6 млн руб. в счет причиненного ущерба.

В рассмотрении апелляции приняли участие родители осужденной Нина и Олег Останины, а также ее брат. Они выступили в качестве заинтересованных лиц, жалуясь на то, что их имущество конфисковали, хотя блогер не имела отношения к его покупке. Так, по словам отца госпожи Блиновской, суд решил изъять даже то, что было куплено много лет назад, сразу после рождения Елены. Мать блогера просила освободить дочь, сказав, что пятилетняя внучка сильно скучает по матери. «Ее самое большое желание, чтобы папа вернулся с СВО, а мама — из тюрьмы»,— сказала Нина Останина.

Претензии к приговору райсуда предъявила и финансовый управляющий Мария Ознобихина, заявившая, что, изъяв собственность семьи госпожи Блиновской, суд фактически лишил всех кредиторов конкурсной массы, за счет который должны были погасить задолженность перед ними.

Основными кредиторами в деле являются ФНС №6, выставившая требования о выплате задолженности вместе со штрафами и пенями на сумму уже свыше 1 млрд руб., банк ВТБ, предоставивший госпоже Блиновской кредит на покупку дома в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк», и АО «РЕСО-Лизинг». Последнему принадлежал автомобиль Lamborghini. Как пояснила госпожа Ознобихина, автомобиль находился в долгосрочной аренде, а когда госпожа Блиновская просрочила платежи, договор с ней расторгли. При этом владельцу машину не вернули, а конфисковали. Финансовый управляющий отметила, что по закону правами на распоряжение имуществом с даты признания гражданина банкротом обладает исключительно финансовый управляющий. Она просила отменить приговор в части конфискации имущества.

Интересно, что, несмотря на заявление финансового управляющего о том, что приговор нарушает прежде всего права налоговой инспекции, представитель этого ведомства попросила оставить его в силе. На том же настаивал и прокурор.

Однако судьи все же посчитали возможным снизить госпоже Блиновской срок на полгода — с пяти до четырех с половиной лет, а также уменьшить штраф с 1 млн до 950 тыс. руб. Также они уменьшили ей и штраф за уклонение от уплаты налогов с 400 тыс. до 250 тыс., от которого, впрочем, ее ранее освободили за истечением срока давности.

Таким образом, приговор по ее делу вступил в силу и теперь осужденную должны отправить в колонию. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, она отбыла уже более половины срока, а именно около трех лет, и уже сейчас имеет право на условно-досрочное освобождение.

Ходатайство об этом госпожа Блиновская может подать в суд по месту нахождения в колонии, там же она может вновь обратиться с просьбой о предоставлении ей отсрочки или о замене неотбытой части наказания более мягким видом — например, штрафом или исправительными работами. «Варианты есть, но мы также можем обратиться с кассационной жалобой, потому что в апелляции нас не сильно услышали»,— сказала “Ъ” адвокат Наталия Сальникова, добавив, что дальнейшие действия защита предпримет после консультации с доверительницей.

Интересно, что, пока адвокаты озабочены отменой приговора, финансовый управляющий подала два иска об отмене сделок по продаже квартир отца и матери Елены Блиновской в элитном ЖК «Донской Олимп», за счет которых ранее был частично погашен долг перед налоговой. «Она просит отменить сделки и вернуть деньги — 70 млн и 95 млн руб. в конкурсную массу. При этом людям, которые купили эти дорогие квартиры, никто, конечно, деньги возвращать не собирается. Их просто включат в конкурсную массу»,— сообщил “Ъ” налоговый юрист госпожи Блиновской Иван Морозов.

Мария Локотецкая