«Ростсельмаш» направит в Херсонскую область 30 единиц техники

Аграриям Херсонской области от компании «Ростсельмаш» в этому году поступит 30 единиц новой техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ростсельмаш» Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

Соглашение между регионом и компанией также предусматривает скидку в размере 10% для сельхозпроизводителей, использование механизмов льготного кредитования и лизинга. Ростовская компания планирует разместить сервисную инфраструктуру на территории индустриального парка в Херсонской области и создать машинно-тракторные станции. Работа с предприятием рассчитана на 10-15 лет.

В Херсонской области на данный момент насчитывается около 1 тыс. зерноуборочных комбайнов.

Мария Хоперская