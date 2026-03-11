Над Кубанью и Черным морем сбили 10 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно ликвидировали 10 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00. Всего над регионами РФ сбили 22 БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожили два беспилотника, над акваторией Черного моря — восемь и один — над Республикой Крым.

Угроза атаки БПЛА объявлена на территориях Анапы и Новороссийска. В городах звучат сирены. Жителям и гостям курортов рекомендуется соблюдать правила безопасности. Необходимо укрыться в помещениях без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не стоит пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами и дверями.

Людям на улице необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвалах домов или подземных парковках. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве убежища автомобиль или остановки. Водителям рекомендуется остановиться, покинуть машину и спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю, отползти к защищенному месту.

Алина Зорина