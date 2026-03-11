Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске отражают атаку беспилотников

На территории Новороссийска звучит сирена, на город идет атака беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио "Новая Россия" (104 ФМ), телеканал "Новороссийск" (22 кнопка у кабельных операторов)»,— отметил мэр.

Глава города также напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Алина Зорина

