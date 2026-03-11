Основателю Readovka Костылеву предъявили обвинение по делу об афере с БПЛА

Как стало известно «Ъ», следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю проекта Readovka Алексею Костылеву. Ранее он проходил по делу в статусе подозреваемого. 27 февраля господина Костылева отправили под арест.

Согласно российскому законодательству, суд может арестовать фигуранта в статусе подозреваемого. В этом случае следствие должно предъявить обвинение в течение 10 дней после отправки в СИЗО. Исключение составляют обвинения по тяжким статьям: в этом случае срок увеличивается до 45 дней.

Тверской районный суд Москвы отправил Алексея Костылева в СИЗО до 25 апреля. По версии следствия, он похищал деньги при исполнении госконтрактов на закупку и поставку беспилотников для Минобороны. Ущерб по делу достиг 1 млрд руб. На заседании по избранию меры пресечения адвокат фигуранта просил ограничиться домашним арестом. Защита приобщила к материалам дела справки о состоянии здоровья журналиста, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Господин Костылев не признает вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дроном и делом».

Никита Черненко