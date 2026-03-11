Россия нарастила поставки СПГ в Испанию более чем на 100% в феврале

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию увеличился более чем на 100% в феврале 2026 года. Россия заняла третье место по объемам поставок сырья в королевство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

По данным компании, в феврале текущего года Испания закупила у России эквивалент 4,5 тыс. ГВт·ч СПГ (14,6% от общего объема) — это примерно на 109% больше показателя аналогичного периода 2025-го (2,1 тыс. ГВт·ч). Лидерами по поставкам стали США (33,8%) и Алжир (29,1%).

Испания — член Евросоюза. В конце января Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт СПГ из России с 2027 года. Запрет на поставки топлива в страны-члены сообщества будет введен с 30 сентября 2027 года. Против инициативы выступили Словакия и Венгрия. В начале марта министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допустил, что ЕС вновь обсудит запрет российского газа из-за конфликта в Иране. При этом сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к российским энергоресурсам стало бы для ЕС стратегическим просчетом.