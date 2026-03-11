В Шахтах из-за порыва отключили воду в пределах пяти улиц

В Шахтах произошел очередной порыв водовода. На этот раз аварийно-восстановительные работы ведутся на пересечении улиц Советская и Клименко, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

С отключением водоснабжения столкнулись жители следующих улиц и переулков: Советская, Шевченко, Мечникова, Ленина, Луговой.

Ориентировочное время выполнения работ – до 23.00, 11 марта.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», очередная коммунальная авария оставила без воды несколько улиц в городе Шахты, а также поселок Петровка. Восстановить водоснабжение планировалось до 23:00 10 марта, однако информация об этом пока отсутствует.

Мария Хоперская