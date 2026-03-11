Bloomberg: США направят в Румынию истребители и до 500 военнослужащих

Румыния готовится одобрить запрос США на временное размещение американских истребителей на авиабазе Когэлничану для участия в военной операции против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, США планируют направить в Румынию до 500 военнослужащих.

Этот шаг последовал за решением США в октябре 2025 года сократить численность войск в Румынии из-за пересмотра американскими властями «оборонных приоритетов», напоминает агентство. Запрос на переброску истребителей в Румынию был направлен после того, как Мадрид отказался разрешить США использовать свои базы в рамках военной операции против Ирана.

В Румынии на авиабазе имени Михаила Когальничану размещено несколько сотен американских военнослужащих. Там также находится система противоракетной обороны Aegis Ashore, развернутая более десяти лет назад для противодействия потенциальным угрозам со стороны Ирана. Портал Digi24 сообщал, что размещение истребителей США будут обсуждать на сегодняшнем заседании Верховного совета обороны Румынии.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским военным базам, расположенным в Персидском заливе. Вчера Корпус стражей исламской революции объявил, что сам определит, когда закончить войну.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Иранские командиры вошли во вкус».