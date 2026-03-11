Digi24: США намерены разместить военные силы в Румынии

США попросили Румынию разместить дополнительные вооруженные силы на авиабазе Когэлничану для участия в военной операции против Ирана. Об этом сообщил Digi24 со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, в Румынию направят американские истребители и военнослужащих. «Размещение военных сил (США.—“Ъ”) сделает Румынию “союзной страной”»,— сказал источник. Он добавил, что такая мера вызовет международную реакцию, к которой Румыния должна быть готова. Решение будет обсуждаться на заседании Верховного совета обороны Румынии 11 марта.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего Тегеран начал наносить ответные удары. Главной целью Исламской Республики стали американские военные базы, расположенные в Персидском заливе. Атаки Ирана затронули более 10 стран Ближнего Востока.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранские командиры вошли во вкус».