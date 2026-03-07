Ливан сообщил о почти 300 погибших при атаках Израиля

В результате атак Израиля в Ливане со 2 марта погибли 294 человека, еще 1023 получили ранения. Об этом сообщил ливанский Минздрав, передает местное издание L’orient Today. Ранее ведомство сообщало о 217 жертвах и 798 пострадавших.

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что группировка вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории.

На следующий день ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждал, что это необходимо для защиты от обстрелов израильских приграничных районов.