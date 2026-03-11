Лыжник Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков выиграл гонку на 10 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Он принес российской команде, состоящей из шести человек, третью награду высшей пробы.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Иван Голубков

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Победитель преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Серебро взял китаец Мао Чжунъу (24 минуты 22,1 секунды), бронзу — его соотечественник Чжэн Пэн (24 минуты 24,5 секунды).

Голубкову 30 лет, для него это первая паралимпийская медаль. На счету спортсмена шесть побед на чемпионатах мира.

Кроме трех золотых медалей (помимо Голубкова чемпионами Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжница Анастасия Багиян) на счету сборной России две бронзы. В медальном зачете она занимает шестое место. Лидируют китайские спортсмены, принесшие своей стране 25 наград (9 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых).

Арнольд Кабанов