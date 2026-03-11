Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование на Ближнем Востоке
Россия готова внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не конкретизировал, готова ли Россия выступить новой площадкой для переговоров по ближневосточной тематике.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Как говорил президент (Владимир.— "Ъ") Путин, Россия всегда готова внести посильный вклад в дело восстановления мира и стабильности в регионе»,— сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли шанс на дипломатическое разрешение конфликта и может ли Россия стать площадкой для переговоров.
Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Россия продолжает контакты с руководством Ирана. При этом он дал понять, что встреча президента Владимира Путина с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом в настоящий момент по понятным причинам вряд ли возможна.
Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и продолжение контактов между Тегераном и Москвой. Господин Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Тегерану после начала военного конфликта Ирана с США и Израилем.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.