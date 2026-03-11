Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование на Ближнем Востоке

Россия готова внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не конкретизировал, готова ли Россия выступить новой площадкой для переговоров по ближневосточной тематике.

«Как говорил президент (Владимир.— "Ъ") Путин, Россия всегда готова внести посильный вклад в дело восстановления мира и стабильности в регионе»,— сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли шанс на дипломатическое разрешение конфликта и может ли Россия стать площадкой для переговоров.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Россия продолжает контакты с руководством Ирана. При этом он дал понять, что встреча президента Владимира Путина с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом в настоящий момент по понятным причинам вряд ли возможна.

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и продолжение контактов между Тегераном и Москвой. Господин Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Тегерану после начала военного конфликта Ирана с США и Израилем.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.

Анастасия Домбицкая