Путин второй раз с начала месяца созвонился с Пезешкианом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это уже второй их телефонный разговор с начала марта, первый состоялся 6-го числа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан (слева) и президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президенты продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин вновь заявил о позиции России по скорейшей деэскалации конфликта. Он подчеркнул необходимость решить кризис политическими средствами. Господин Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского президента за гуманитарную помощь Ирану.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Сейчас новым лидером стал его сын Моджтаба. Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе.