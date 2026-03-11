Правительство Москвы выплатит ветеранам ВОВ до 70 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны получат от правительства Москвы материальную помощь ко Дню Победы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Размер выплаты составит от 25 до 70 тыс. рублей в зависимости от категории.

Как сообщил Сергей Собянин, всего материальную помощь получат около 23 тыс. москвичей. Среди них — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, не входившие в состав действующей армии, труженики тыла и вдовы погибших в годы войны военнослужащих.

Кроме того, средства будут выплачены живущим в Москве жителям блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, «Почетным донорам СССР», награжденным за сдачу крови в годы войны, а также гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

В 2025 году правительство Москвы проводило аналогичную по размеру выплату. Тогда ее увеличили в среднем в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. В прошлом году материальная помощь выплачивалась 28,5 тыс. горожан.