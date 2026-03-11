Путин созвонился с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили развитие сотрудничества между странами, а также выступили за скорейшую нормализацию на Ближнем Востоке.
Ильхам Алиев и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества»,— сообщил Кремль.
Владимир Путин выразил Ильхаму Алиеву «признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию».
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале марта поблагодарил Азербайджан за «очень конструктивное, доброе отношение к российским гражданам и стремление помочь» в эвакуации. Этот же вопрос обсуждался в телефонном разговоре премьера Азербайджана Али Асадова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Тогда же стороны приветствовали договоренность провести в апреле очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
