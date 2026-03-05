Москву и Баку сблизил Иран

По информации азербайджанского агентства APA, по состоянию на утро 5 марта через границу с Азербайджаном из Ирана было эвакуировано в общей сложности 259 российских граждан. В начале недели с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку встретился вице-премьер РФ Алексей Оверчук, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Помощь Азербайджана в эвакуации россиян и оживление контактов высокого уровня дают новый шанс на долгосрочную нормализацию отношений Москвы и Баку.

Эвакуация российских граждан из подвергшегося ударам США и Израиля Ирана, организованная в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, началась 2 марта и проходит в несколько этапов. Первая группа россиян, покинувших иранскую территорию через наземные пункты пропуска в Азербайджане, вернулась домой вместе с российской правительственной делегацией, в начале этой недели находившейся с визитом в Баку.

Как рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в группу из 32 россиян, которые вылетели из Баку в Москву одним бортом вместе с правительственной делегацией, «вошли наши нефтяники, которые успели выехать из Ирана».

«Мы их забираем домой, в Москву»,— сообщил господин Оверчук. По его словам, для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 российских граждан.

Как заявили агентству «РИА Новости» в пограничной службе Азербайджана, «группа примерно из 120 граждан РФ, проживающих в Исламской Республике Иран и работающих в различных сферах, была эвакуирована на территорию Азербайджана через пограничный пункт "Астара", включая двух сотрудников российского посольства в Иране».

Комментируя содействие, оказываемое Москве, Алексей Оверчук отметил «очень конструктивное, доброе отношение к российским гражданам и стремление помочь».

«Хотелось бы выразить благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, правительству Азербайджана, Министерству иностранных дел Азербайджана за поддержку и содействие в эвакуации российских граждан»,— добавил господин Оверчук.

Признательность Баку также выразил 3 марта в ходе телефонного разговора с премьером Азербайджана Али Асадовым и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главы правительств приветствовали достигнутую накануне в ходе визита вице-премьера Оверчука в Баку договоренность провести в апреле очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе переговоров российской правительственной делегации в Баку стороны не ограничились обсуждением вопросов торгово-экономического сотрудничества и реализации проекта международного транспортного коридора «Север—Юг».

Они затронули и политически чувствительную тему катастрофы самолета авиакомпании AZAL, который уже больше года остается главным раздражителем в отношениях двух стран. Как заверил после встречи с президентом Алиевым Алексей Оверчук, «мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая произошла в российском небе 25 декабря 2024 года». «Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли»,— добавил он.

Перед визитом российской правительственной делегации в Баку, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что «лидеры России и Азербайджана подробно обсудили тему авиакатастрофы в ходе встречи 9 октября прошлого года в Душанбе» и заверила, что «двусторонние контакты высокого уровня по данной теме в ближайшее время будут продолжены». «Мы нацелены на то, чтобы действительно перевернуть эту трагическую страницу в отношениях, но память о трагических событиях, о людях, которые погибли, безусловно, останется, и мне кажется, здесь не должно быть никаких сомнений», — заявила Захарова. «Я на всякий случай это подчеркиваю, потому что знаю, как любят играться словами те, кому в частности нормализация российско-азербайджанских отношений не дает покоя», — добавила она, не конкретизируя, какие силы пытаются помешать возвращению отношений Москвы и Баку в прежнее русло.

«Состоявшаяся в октябре в Душанбе на полях саммита СНГ встреча президентов Путина и Алиева, казалось бы, позволила сторонам пройти точку невозврата в ситуации, которую Владимир Путин в ответах на вопросы журналистов тогда определил как "кризис эмоций". Однако уже после заявления президента Путина недосказанность по главному раздражителю — сбитому самолету — сохранятся несмотря на то, что ситуация на торгово-экономическом направлении сотрудничества оказалась не омрачена политикой.»,— заявил “Ъ” член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. «Теперь сторонам предстоит продемонстрировать готовность не упустить появившийся у них новый шанс на нормализацию отношений», — отметил эксперт.

