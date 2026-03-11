Госдума запретила выдворять иностранных военнослужащих армии России

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект, запрещающий выдворение иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу в Вооруженных силах (ВС) России.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь за правонарушение, вроде нарушения правил трудоустройства или пребывания на территории страны, иностранцев-военнослужащих не будут депортировать. Для них предусмотрели штрафы от 1 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов.

Фактически законопроектом закрепляется уже действующая норма. Запрет на выдворение заключивших контракт «о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях» установлен президентским указом от 1 января 2025 года.

Инициатива о запрете на выдворение была внесена и рассмотрена в первом чтении одновременно с рядом других льгот для иностранцев-военнослужащих, включая запрет на депортацию и выдачу по запросам иностранных государств. Однако впоследствии закон, запрещавший выдачу, был принят оперативно и уже подписан президентом.

Депутат Александр Бородай («Единая Россия») говорил, что в середине 2010-х годов российские суды выдавали на Украину ее граждан, сражавшихся на стороне добровольцев Донбасса. Он подчеркивал, что сегодня речь идет не только об Украине, но и о других «дружественных в кавычках» государствах, где за участие в СВО могут лишить свободы на долгие годы. В качестве примера господин Бородай упомянул Казахстан.

