ФАС исключила 1,5 млрд руб. из тарифов аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исключила более 1,5 млрд руб. необоснованных расходов из тарифов аэропортов в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным службы, за прошлый год ФАС приняла 17 тарифных решений для операторов 47 воздушных гаваней России. Ведомство убрало из тарифов неподтвержденные договорами расходы, суммы штрафов, пени и неустойки, а также расходы, которые не относятся к регулируемым видам деятельности (нанесение рекламы на фюзеляж самолета). Также ФАС исключила амортизационные отчисления авиагаваней — списание стоимости дорогого оборудования в расходы, пока оно работает.

В декабре прошлого года ФАС выдала предупреждения 15 российским аэропортам. В январе служба отчиталась, что пять воздушных гаваней прекратили осуществлять незаконную деятельность.