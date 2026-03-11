Песков: переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине. При этом он отметил, что конкретной информации по времени и месту нового раунда пока нет.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся»,— сказал представитель президента.

СМИ сообщали, что следующая встреча планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби. Однако из-за войны на Ближнем Востоке стороны начали искать альтернативу. Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время Абу-Даби не рассматривается как возможная площадка для переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта на Украине. На переговорах обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

Анастасия Домбицкая