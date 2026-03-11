«Переломный момент по-прежнему возможен»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг Украины на фоне Ирана
Трехсторонние переговоры по Украине перенесены на следующую неделю. Предположительно, они состоятся в Турции. Это подтвердили и в Москве, и в Киеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, со своей стороны, надеется на достижение осязаемого результата. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен не столь оптимистично.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Трехсторонние переговоры по Украине переносятся на следующую неделю. Причина понятна — война на Ближнем Востоке. Место встречи — Стамбул или Женева. Главный переговорщик от Соединенных Штатов Америки — Стив Уиткофф — сохраняет позитивный настрой. Он верит, что впереди переломный момент. Также спецпосланник раскрыл некоторые аспекты последнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Суть в том, что российский президент заверил коллегу — Москва разведданные Ирану не поставляет. При этом Уиткофф дал понять, что не нужно его спрашивать, насколько в Вашингтоне поверили русским.
Но вернемся к Украине. Не факт, что встреча состоится в указанные сроки. Ответ очевиден: ситуация вокруг Ирана на сегодня не выглядит предсказуемой. Тем не менее Владимир Зеленский подтвердил слова Уиткоффа относительно сроков и места встречи. Однако оптимизм партнера президент Украины явно не разделяет. По его словам, осязаемый результат может быть достигнут исключительно по гуманитарным вопросам. Тогда как прорывом можно было бы считать договоренность о диалоге на высшем уровне. Зеленский по-прежнему убежден, что без этого самые важные вопросы решить нельзя.
В Кремле отметили, что также готовы к обстоятельному разговору. Однако ошибочно считать, что главный спорный момент — это исключительно территории. Речь идет об отказе Киева выводить войска из Славянска и Краматорска. Между тем Зеленский не без гордости констатировал — у него на руках появился серьезный козырь. Речь идет об украинских средствах борьбы с иранскими дронами. Соответствующее соглашение может быть подписано с Америкой в ближайшее время. Своей главной задачей украинский лидер, судя по всему, видит недопущение снятия с России санкций. К слову, официальная информация на этот счет отсутствует.
Что же в сухом остатке? Много, если не все, зависит от Ближнего Востока. Внимание всего мира приковано именно к этому региону. И Украина, и Россия в той или иной степени во всем этом участвуют. От того, куда качнется чаша весов, напрямую зависит и украинское урегулирование. Почему — объяснять не нужно. Все конфликты между собой связаны. Трамп-триумфатор и Трамп, скажем так, без убедительной победы — два разных человека. Но при всем при этом, исходя из тех данных, что есть на сейчас, на прорыв применительно к Украине рассчитывать не приходится.