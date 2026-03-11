«Переломный момент по-прежнему возможен»

Трехсторонние переговоры по Украине перенесены на следующую неделю. Предположительно, они состоятся в Турции. Это подтвердили и в Москве, и в Киеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, со своей стороны, надеется на достижение осязаемого результата. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен не столь оптимистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Трехсторонние переговоры по Украине переносятся на следующую неделю. Причина понятна — война на Ближнем Востоке. Место встречи — Стамбул или Женева. Главный переговорщик от Соединенных Штатов Америки — Стив Уиткофф — сохраняет позитивный настрой. Он верит, что впереди переломный момент. Также спецпосланник раскрыл некоторые аспекты последнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Суть в том, что российский президент заверил коллегу — Москва разведданные Ирану не поставляет. При этом Уиткофф дал понять, что не нужно его спрашивать, насколько в Вашингтоне поверили русским.

Но вернемся к Украине. Не факт, что встреча состоится в указанные сроки. Ответ очевиден: ситуация вокруг Ирана на сегодня не выглядит предсказуемой. Тем не менее Владимир Зеленский подтвердил слова Уиткоффа относительно сроков и места встречи. Однако оптимизм партнера президент Украины явно не разделяет. По его словам, осязаемый результат может быть достигнут исключительно по гуманитарным вопросам. Тогда как прорывом можно было бы считать договоренность о диалоге на высшем уровне. Зеленский по-прежнему убежден, что без этого самые важные вопросы решить нельзя.

В Кремле отметили, что также готовы к обстоятельному разговору. Однако ошибочно считать, что главный спорный момент — это исключительно территории. Речь идет об отказе Киева выводить войска из Славянска и Краматорска. Между тем Зеленский не без гордости констатировал — у него на руках появился серьезный козырь. Речь идет об украинских средствах борьбы с иранскими дронами. Соответствующее соглашение может быть подписано с Америкой в ближайшее время. Своей главной задачей украинский лидер, судя по всему, видит недопущение снятия с России санкций. К слову, официальная информация на этот счет отсутствует.

Что же в сухом остатке? Много, если не все, зависит от Ближнего Востока. Внимание всего мира приковано именно к этому региону. И Украина, и Россия в той или иной степени во всем этом участвуют. От того, куда качнется чаша весов, напрямую зависит и украинское урегулирование. Почему — объяснять не нужно. Все конфликты между собой связаны. Трамп-триумфатор и Трамп, скажем так, без убедительной победы — два разных человека. Но при всем при этом, исходя из тех данных, что есть на сейчас, на прорыв применительно к Украине рассчитывать не приходится.

Дмитрий Дризе