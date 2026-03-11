Около 5 тысяч российских туристов застряли в Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке

Порядка 5 тыс. российских туристов не могут покинуть Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку, а также Танзанию из-за ближневосточного конфликта. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным ассоциации, в число застрявших на островных азиатских направлениях туристов вошли граждане с турпакетами, а также с отдельно купленными билетами на самолет и бронями в отелях. Госпожа Ломидзе отметила, что российские туроператоры оказывают необходимую поддержку туристам и продлевают проживание в отелях тем, кто не может уехать домой.

Государства Персидского залива закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По оценкам АТОР, вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока можно будет завершить к 15 марта.