В Тегеране прокомментировали данные о ранении нового верховного лидера Хаменеи

Сын и советник президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи совершенно здоров, передает агентство ISNA. Поводом для заявления стали публикации СМИ о том, что господин Хаменеи был ранен.

Сегодня газета The New York Times сообщила со ссылкой на трех иранских чиновников, что Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля — в первый день атаки США и Израиля на Иран. Еще одна причина отсутствия верховного лидера в публичном пространстве — опасения, что любое обращение может раскрыть его местонахождение и подвергнуть опасности, заявили собеседники издания. По их словам, Моджтаба Хаменеи находится в сознании и укрывается в хорошо охраняемом месте с ограниченной связью.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего утром 28 февраля при ударе по его резиденции. Во время атаки также были убиты дочь Али Хаменеи, его зять, внук и невестка.

Газета The Wall Street Journal 10 марта сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Израиль, вероятно, проведет операцию по убийству Моджтабы Хаменеи. По данным газеты, президент США Дональд Трамп поддержит его устранение, если новый верховный лидер не согласится выполнить требования Вашингтона, включая прекращение ядерной программы. Публично Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил «большую ошибку», избрав Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером.