Трамп назвал «большой ошибкой» избрание сына Хаменеи новым лидером Ирана
Власти Ирана совершили «большую ошибку», когда избрали сына Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.
«Я думаю, они совершили большую ошибку. Я не знаю, продлится ли это долго. Я думаю, они ошиблись»,— сказал господин Трамп.
Президент США отказался отвечать на вопрос о планах по захвату иранской нефти, но добавил: «Конечно, об этом говорили». Он упомянул Венесуэлу, где в январе США провели операцию по захвату лидера страны Николаса Мадуро. С тех пор администрация Дональда Трампа предприняла шаги по освоению нефтяных запасов Венесуэлы, отмечает NBC News.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Жертвами атаки также стали руководители иранского Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Сегодня Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Моджтабу Хаменеи. Дональд Трамп говорил, что должен лично участвовать в выборе нового лидера Ирана.
О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».