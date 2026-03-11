Пассажиропоток группы «Аэрофлот» на зарубежных рейсах с января вырос на 10,5%

За первые два месяца 2026 года группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) перевезла 7,8 млн пассажиров, что на 3,4% больше в годовом выражении. На внутренних линиях перевозки выросли на 1%, до 5,6 млн пассажиров, на международных — на 10,5%, до 2,1 млн.

Согласно пресс-релизу (есть у «Ъ»), за два месяца пассажирооборот группы вырос на 8,0%, предельный пассажирооборот — на 3,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,8%, показав рост на 3,4 п.п. год к году. Авиакомпания «Аэрофлот» за отчетный период перевезла 4,3 млн пассажиров, что на 4,5% больше в годовом выражении. Пассажирооборот компании вырос на 11,4%, занятость кресел — на 4,7 п.п., до 90,7%.

Группа также отчиталась о результатах за февраль. В прошлом месяце пассажиропоток ГК «Аэрофлот» вырос на 2% по сравнению с февралем 2025 года, до 3,6 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 7,9%, до 1 млн пассажиров, на внутренних остались на уровне 2,7 млн. Пассажирооборот увеличился на 5,9%, предельный пассажирооборот — на 3,7%, процент занятости кресел — на 1,9 п.п., до 90,8%. Авиакомпания «Аэрофлот» в феврале перевезла 2 млн пассажиров, на 5,2% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот компании вырос на 10,8%, занятость кресел — на 3,1 п.п., до 90,8%.

В январе пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос на 4,7%. По итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль группы снизилась на 65%, до 22,6 млрд руб. Выручка ГК «Аэрофлот» за год увеличилась на 5,3%, до 902,3 млрд руб., выручка от регулярных пассажирских перевозок — на 5,5%, до 848,4 млрд руб.