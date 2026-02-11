Пассажиропоток «Аэрофлота» в январе вырос на 4,7%

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) в январе 2026 года перевез 4,1 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем год назад. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, объявляя операционные результаты за месяц (есть в распоряжении «Ъ»).

На внутренних линиях обслужено 3 млн пассажиров, рост составил 1,9%. Международные перевозки увеличились на 12,9%, до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот прибавил 9,9%, предельный пассажирооборот – 4,1%.

Занятость кресел по группе выросла на 4,8 п.п., до 90,8%. На внутренних и международных линиях показатель составил 90,8%. «Аэрофлот» перевез 2,2 млн пассажиров, что на 3,9% больше прошлогоднего уровня. Пассажирооборот вырос на 11,9%, занятость кресел — на 6,1 п.п., до 90,6%.