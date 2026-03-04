Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» снизилась на 65% в 2025 году

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году составила 22,6 млрд руб. Показатель снизился на 64,8% по сравнению с 2024 годом. Такие данные содержатся в отчете «Аэрофлота».

В четвертом квартале 2025 года скорректированный чистый убыток группы составил 2,8 млрд руб. против прибыли в 10,3 млрд руб. годом ранее.

Выручка «Аэрофлота» за прошедший год увеличилась на 5,3%, до 902,3 млрд руб.; выручка от регулярных пассажирских перевозок выросла на 5,5%, до 848,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2025 года достиг 185 млрд руб., снизившись на 22,1%.

Операционные расходы за исключением прочих расходов и доходов увеличились на 8,6% по сравнению с 2024 годом и составили 864,163 млрд руб. Рост показали все основные статьи затрат, в том числе обслуживание пассажиров и аэропортовые сборы, оплата труда, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, сообщили в «Аэрофлоте».