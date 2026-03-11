Двух жителей Кубани задержали за кражу экскаватора за 7 млн рублей

В Красноармейском районе задержали двух мужчин 44 и 49 лет за кражу экскаватора стоимостью 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спецтехника была припаркована на обочине трассы Краснодар—Новороссийск. Злоумышленники, обнаружившие технику, с помощью трала отбуксировали экскаватор и перегнали его на базу одного из сообщников. Похищенную собственность строительной компании они использовали для проведения земельных работ на своем участке.

Сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с полицейскими Красноармейского района при поддержке Росгвардии задержали фигурантов. В отношении жителей Кубани возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас они заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина