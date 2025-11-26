Путин назначил Валерия Войнова прокурором Воронежской области
Названо имя нового прокурора Воронежской области
Валерий Войнов указом президента Владимира Путина назначен прокурором Воронежской области. Срок его полномочий составит пять лет. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. Информация о кадровых изменениях уже появилась на сайте областной прокуратуры.
Валерий Войнов уступил свой пост в Генпрокуратуре уроженцу Воронежской области
Фото: Совет Федерации РФ
Тем же указом президент перевел уроженца Воронежской области Геннадия Лопатина с должности заместителя генпрокурора РФ на пост начальника главного управления кадров ведомства — структурой с 2021 года руководил господин Войнов.
Валерий Войнов родился в 1971 году в городе Ташауз Ташаузской области Туркменской ССР. В 1993 году окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «Правоведение». В прокуратуре работает с 1995 года. Карьеру начал строить в Калининградской области, где занимал должности от следователя Черняховской городской прокуратуры (1995-й) до первого заместителя прокурора области (2011–2014-й). С 2014 года по 2021-й работал первым замом прокурора Московской области.
О возможном переходе господина Войнова в воронежскую прокуратуру «Ъ-Черноземье» сообщил в начале октября. Через два дня информация о главном прокуроре региона Николае Савруне пропала с сайта ведомства, там же было сказано о назначении и. о. главы его заместителя Сергея Сучкова. 11 ноября Совет федерации РФ одобрил перевод господина Войнова в Воронежскую область.