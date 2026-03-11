ХК «Сочи» уступил ЦСКА на выезде

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве потерпел поражение от ЦСКА в матче 64-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Место на посту №1 у южан вновь занял Павел Хомченко. Впервые с середины января в заявку на матч попал Денис Венгрыжановский. Первый период остался за москвичами, которые перебросали сочинцев в створ (17:10). Армейцы за это время три раза играли в большинстве, но не смогли воспользоваться таким подарком. Первой заброшенной шайбы местным зрителям пришлось ждать до середины второго отрезка, когда отличился нападающий хозяев Виталий Абрамов.

На 50-й минуте «черноморцы» забили в ответ благодаря Кэмерону Ли в меньшинстве. Ситуация вынуждала соперников идти вперед. Однако точку в матче поставил ЦСКА на 56-й минуте после точного броска Дениса Гурьянова. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 63 матчей южане имеют в активе 44 балла и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 11 марта сыграют в Москве снова против ЦСКА. Будущий соперник с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев