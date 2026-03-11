В Краснодарском крае число нелегалов финрынка выросло почти вдвое

Эксперты Банка России выявили в Краснодарском крае 58 компаний и физических лиц с признаками незаконной финансовой деятельности — почти вдвое больше, чем в 2024 году, когда их было 30. По данным Южного ГУ Банка РФ, рост показателя связан с расширением инструментов для поиска и получения сведений о субъектах, ведущих противоправную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Большинство нелегальных участников рынка — черные кредиторы (49 проектов). Они выдают займы под видом сдачи вещей в комиссионные магазины, что грозит клиентам потерей денег и ценного имущества.

Помимо черных кредиторов, аналитики ЦБ обнаружили на территории региона три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять субъектов, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций граждан.

По всей стране многие нелегальные проекты 2025 года базировались в интернете. Они предлагали вкладчикам инвестировать в криптовалюту, привлекали схемами с использованием искусственного интеллекта, втягивали в дропперство — опасную практику посредничества при выводе украденных средств.

По инициативе Банка России в 2025 году заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов нелегальных участников финрынка. Материалы обо всех выявленных нарушителях передали в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения информации по стране возбудили более 440 административных дел.

Алина Зорина