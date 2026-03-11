«Ведомости»: Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на 25 млрд рублей

Замгенпрокурора Игорь Ткачев подал иск в Преображенский суд Москвы к бизнесмену Константину Пономареву, известному по многолетним судебным спорам с компанией IKEA. Ведомство подозревает легализацию господином Пономаревым 25 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Константин Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Константин Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, с 2007 по 2010 год Константин Пономарев сдавал в аренду дизельные электростанции компании «ИКЕА Мос» через организации «ИСМ» и «САЭ», в которых являлся учредителем. Позже, как пишет газета, бизнесмен искусственно инициировал судебные споры с «ИКЕА Мос» и добился от компании перечислений в размере 17,9 млрд руб. на счет «САЭ». Также компания передала бизнесмену векселя на сумму 7 млрд руб.

По версии надзора, господин Пономарев «умышленно, из корыстных побуждений» заключил с «САЭ» договор о хранении переданной ему суммы, чтобы избежать уплаты налогов. На условиях временного хранения бизнесмен перевел средства со счета «САЭ» на свой расчетный счет в «Лесбанке», считает прокуратура. Позже Константин Пономарев распорядился деньгами по своему усмотрению и перечислил их на личный счет, полагает истец.

Первое слушание по делу назначено на 11 марта, пишут «Ведомости». Генпрокуратура просит признать сделку о хранении средств между бизнесменом и компанией «САЭ» недействительной, а также взыскать с Константина Пономарева эту сумму в доход государства.

С июня 2017 года Константин Пономарев находится под стражей. Бизнесмен стал известен благодаря тяжбам с IKEA и получил в 2010 году 25 млрд руб. от компании по внесудебному соглашению за аренду генераторов для ее магазинов в Санкт-Петербурге. В 2018-м ему назначили восемь лет лишения свободы по делу об организации ложного доноса. В декабре 2020 года бизнесмену назначили 10 лет и два месяца за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 годах. В сентябре 2025-го суд в Москве вынес третий обвинительный приговор — по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. С учетом сложения сроков предприниматель был осужден в совокупности на 14 лет лишения свободы.

Как писал «Ъ» в январе, Мосгорсуд освободил от наказания Константина Пономарева за хищение векселей в связи с истечением срока давности. Однако это не освободило фигуранта от миллиардного иска и конфискации имущества. Господин Пономарев не вышел на волю, так как ранее был арестован по четвертому делу.

