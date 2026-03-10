АТОР: к вечеру 10 марта из стран Персидского залива эвакуируют 90% россиян

К вечеру 10 марта 90% туристов (клиентов туроператоров) вернутся в Россию из стран Персидского залива. Об этом сообщила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Как уточнили в АТОР, речь идет о шести регионах Ближнего Востока, в которые Минэкономразвития не рекомендовало ездить в ближайшее время, — ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. По данным ассоциации, в этих регионах находились около 30 тыс. клиентов туроператоров, включая тех, кто оплачивал только проживание в отеле. В Россию к вечеру доставят около 27 тыс. россиян, уточнили в АТОР.

По данным туроператора FUN&SUN, к утру 10 марта в Россию вернулись 80% клиентов, еще 10% должны быть доставлены домой к вечеру этого же дня. Оператор Space Travel сообщил о возвращении 90% своих клиентов из ближневосточного региона в Россию. Туроператор «Русский экспресс» вывез 85% туристов из стран Персидского залива, еще 5% клиентов туроператора будут доставлены к вечеру сегодняшнего дня.

Как добавили в АТОР, сложнее ситуация обстоит на островных азиатских направлениях (Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Занзибар) — часть туристов ждет возобновления пассажирского транзита через страны Персидского залива. По предварительным оценкам, там сейчас могут находиться около 1,1–1,3 тыс. организованных туристов.

Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах, включая Катар. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта. К 8 марта из ближневосточных стран эвакуировали около 45 тыс. человек.