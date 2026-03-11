Игрок «Майами» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Вашингтон Уизардс». Это второй результат в истории лиги.

Рекорд по количеству набранных очков в одной игре принадлежит Уилту Чемберлену. Он, играя за «Филадельфия Уорриорс», в 1962 году набрал 100 очков в матче против «Нью-Йорк Никс». На третьем месте Коби Брайант (81 очко; «Лос--Анджелес Лейкерс»—«Торонто Рапторс»; 2006 год).

Адебайо провел на паркете 42 минуты. Он реализовал 20 из 43 бросков с игры (в том числе 7 из 22 трехочковых), 36 из 43 с линии штрафных, а также сделал девять подборов и три результативные передачи.

Бэму Адебайо 28 лет. Он двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. С «Майами Хит» трехкратный участник Матчей звезд дважды добирался до финала НБА, однако оба раза команда проигрывала решающую серию сезона: в 2020 году — «Лос-Анджелес Лейкерс»; в 2023-м — «Денвер Наггетс».

Арнольд Кабанов