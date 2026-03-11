10 самолетов остаются на запасных аэродромах из-за ограничений в Сочи

В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения воздушного пространства, введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На фоне этих мер часть самолетов направили на запасные аэродромы, при этом их количество остается неизменным, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. По данным представителей авиагавани, на альтернативных площадках в настоящее время находятся десять воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты уточнили, что за последние часы число самолетов, принявших решение об уходе на запасные аэродромы, не увеличилось. Экипажи принимали такие решения исключительно исходя из требований безопасности полетов. В аэропорту подчеркнули, что приоритетом для всех служб остается безопасность пассажиров и экипажей.

Несмотря на ограничения, ситуация в пассажирском терминале оценивается как стабильная и контролируемая. Сотрудники аэропорта продолжают координировать работу служб и оказывают помощь пассажирам, чьи рейсы задерживаются. В терминале специалисты поддерживают нормативные показатели температуры и санитарного состояния помещений, а также усилили контроль за уборкой зон ожидания.

Для оперативной помощи пассажирам в общей зоне терминала работают менеджеры по гостеприимному сервису. Кроме того, сотрудники стойки информации в секторе B2 консультируют пассажиров по вопросам изменения расписания и дальнейших действий.

Представители аэропорта также напомнили, что обеспечение питанием и напитками пассажиров задержанных рейсов находится в зоне ответственности авиакомпаний. При значительных задержках перевозчики организуют размещение пассажиров в гостиницах. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у представителей авиакомпаний в терминале или обращаться на горячие линии перевозчиков.

Для удобства пассажиров в терминале продолжают работать дополнительные сервисы. В частности, посетителям доступна бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санитарными зонами установлены фонтанчики с питьевой водой.

В аэропорту также призвали пассажиров внимательно следить за актуальной информацией о своих рейсах. Специалисты рекомендуют проверять данные на онлайн-табло в терминале и на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также слушать аудиообъявления. Дополнительно пассажиры могут получать уведомления о статусе рейсов через специальный телеграм-бот аэропорта.

Службы аэропорта заявили, что готовы оперативно возобновить работу в полном объеме сразу после снятия временных ограничений. Пока они продолжают контролировать ситуацию и координировать обслуживание пассажиров в условиях действующих мер безопасности.

Мария Удовик